Санкции с России не могут быть сняты из-за отсутствия прогресса в выполнении Минских договоренностей, - глава МИД Австрии Кнайсль

Об этом заявила в четверг федеральный министр Австрии по делам Европы, миграции и иностранных дел Карин Кнайсль во время выступления в Национальном совете (нижней палате Парламента) Австрии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Санкции были впервые введены 31 июля 2014 года, и с того времени каждые шесть месяцев продолжаются. На сегодняшний день, к сожалению, мы не видим никаких ощутимых успехов в Минских договоренностях, чтобы добиваться снятия экономических санкций в рамках ЕС", - заявила Кнайсль, отвечая на вопрос о работе над снятием санкций ЕС против России.

Кнайссль заявила, что Австрия в рамках своего председательства в Совете ЕС выступает за улучшение диалога между ЕС и Россией. Однако, она напомнила, что санкции ЕС против РФ были введены в связи с оккупацией Крыма и "дестабилизацией на Востоке Украины", и среди предпосылок их послабления должен быть "прогресс в выполнении предусмотренных Минскими договоренностями шагов".

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В то же время глава МИД пожаловалась на то, что антироссийские санкций сильно отражаются на экономике Австрии, экспорт которой в Россию из-за этих санкций и российских контрсанкций, по словам Кнайссль, сократился на треть.

Австрийский министр также заявила о необходимости развития двустороннего диалога с Россией, похваставшись налаживанием хорошего междучеловеческого контакта и сохранением его на культурном и экономическом уровне.

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Напоминаем, министр иностранных дел Австрии Кнайссль прославилась своей свадьбой, на которую пригласила президента РФ Владимира Путина.