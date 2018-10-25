Жаль, что миссия Хуга в СММ ОБСЕ завершается таким ущербным и неудачным заявлением, - Ирина Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко отметила: "Относительно заявления представителя ОБСЕ Александра Хуга, что, мол, российскую военную форму можно купить на базаре.

Мне искренне жаль, что миссия Хуга на посту заместителя председателя СММ ОБСЕ, заместителя Апакана, завершается таким очевидно ущербным и неудачным заявлением. Надеюсь, это просто неудачно сформулированная им фраза, а не позиция.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Видели конвои, особые виды оружия, в том числе электронное вооружение, но не видели прямого российского военного вмешательства, - Хуг о Донбассе

Стоит напомнить мистеру Хугу, что возглавляемая мистером Апаканом и им миссия СММ еженедельно фиксирует на Донбассе и отражает в своих официальных отчетах - новейшую российскую радиолокационную и другую технику, танки, другое оружие. Российское. Новое. Не советское. Такое не купишь на базаре и не перерисуешь вместо звездочки российский флаг.

Поэтому при случае хочу поблагодарить тех смелых и честных представителей СММ ОБСЕ, которые есть в миссии и которые не слепоглухонемые, а все видят, фиксируют и честно пишут об этом в своих рапортах.

Также хочу отметить, что украинская сторона все эти годы прилагала немало усилий, чтобы процент россиян в наблюдательной миссии уменьшился. Сегодня их меньше - и наблюдатели сразу начали видеть российскую военную технику.

Также читайте: Беспилотник ОБСЕ обнаружил ЗРК "Оса" недалеко от границы с РФ на оккупированной Донетчине. ВИДЕО

Попутно могу задать господину Хугу еще несколько вопросов:

Почему СММ ОБСЕ так и не допустили к месту падения МН17, к месту криминальных разборок и убийства Захарченко, в то же время там работали российские ФСБшники и следком РФ.

Почему по этому поводу нет заявлений?

Почему нет заявлений по обнаруженным противопехотным минам с росийской маркировкой? Маркировку тоже нарисовали партизаны? Кстати, на этих минах подорвались в том числе и патруль СММ.

Где заявления о фактах сексуальных домогательств к женщине - гражданскому наблюдателю? Боевики так и не назвали имя негодяя, который тянул ее из машины, и не провели расследование.

Вопросов немало. Мы их задаем регулярно в Минске. Будем это делать и дальше и ожидать и требовать от ОБСЕ тщательного, беспристрастного и честного выполнения наблюдательной миссии, без заигрываний с РФ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В следующий раз они привезут отрезанное ухо или руку?", - Геращенко рассказала, как на одной из встреч ТКГ представители Л/ДНР бросили Кучме окровавленный паспорт погибшего бойца АТО Слипака