Россия продает уголь с оккупированной части Донбасса в Турцию и Польшу, - Климкин

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По словам главы МИД, Россия смешивает украинский уголь с российским, чтобы его нельзя было идентифицировать.

"Потом угль идет в Турцию. Сейчас тоже идет расследование, и кстати, у нас есть обоснованные подозрения, что именно такой уголь шел в Польшу. Я позавчера об этом тоже с господином Чапутовичем говорил ", - сказал Климкин.

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Напоминаем, на оккупированной части Донбасса расположены 94 шахты.