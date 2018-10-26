У Зайцевой посттравматическая энцефалопатия головного мозга, - адвокат участницы ДТП в Харькове

Об этом 25 октября заявил журналистам адвокат подозреваемой Евгений Мельниченко, ссылаясь на слова врачей СИЗО,передае Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Укринформ".

"Диагноз Зайцевой установили врачи в СИЗО. У нее посттравматическая энцефалопатия головного мозга... У Зайцевой наблюдается повышение давления и она нуждается в обследовании у невропатолога. Такого специалиста в СИЗО нет", – подчеркнул он.

Возможность для Зайцевой участвовать в судебных заседаниях зависит от ее состояния, добавил адвокат.

В этот же день начальник управления здравоохранения Харьковской областной государственной администрации Богдан Федак заявил, что 22 октября Зайцеву обследовала комиссия врачей, которая не обнаружила у Зайцевой ни одной патологии.

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой, устроившей ДТП в Харькове, в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Г.Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Г.Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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