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26.10.18 07:12

С ноября 2014 г. реабилитацию прошли более 55 тысяч украинских воинов, - Минздрав

С ноября 2014 года комплексную реабилитацию прошли более 55 000 украинских военнослужащих.

минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"В Украине функционирует сеть госпиталей ветеранов войны, где демобилизованные участники АТО/ООС могут пройти комплексную реабилитацию - медицинскую, физическую и психологическую. С ноября 2014 комплексную реабилитацию прошли более 55 000 украинских воинов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что демобилизованные и уволенные в запас участники АТО/ООС имеют право на бесплатное прохождение комплексной реабилитации в областных госпиталях ветеранов войны по месту жительства и в учреждениях, которые подчинены Минздраву Украины: в Украинском государственном медико-социальном центре ветеранов войны, Государственном учреждении "Госпиталь ветеранов войны "Лесная Поляна" (в Киевской области) и Республиканском центре лечения и реабилитации последствий нейротравмы (в Ривненской области, где проходит лечение и реабилитация последствий тяжелых черепно-мозговых и спинальных травм, по четко определенным критериям нейрохирурга, ортопеда-травматолога).

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