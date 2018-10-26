Один украинский воин получил ранения в ходе боевых действий на Донбассе, уничтожен один террорист. За сутки - 17 обстрелов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, оккупанты 17 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Враг 4 раза применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Так, за прошедшие сутки противник осуществлял обстрелы позиций украинских сил в районах населенных пунктов Золотое, Светлодарск, Луганское, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Светлодарск противник обстреливал из вооружения БМП и 120-мм минометов. Кроме того, на этом участке, а также по опорным пунктам возле Луганского и Авдеевки, оккупанты применили 82-мм минометы.

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Кроме того, в штабе отметили, что под вражеский огонь 4 раза попадали позиции Объединенных сил в районе Авдеевки: "С начала суток враг использовал для обстрелов гранатометы и стрелковое оружие, а под конец - добавил еще и 82-мм минометы. Обороняющиеся войска держат ситуацию в этом районе под контролем и готовы к реагированию на резкие изменения в обстановке".

Также российские оккупанты неоднократно и цинично обстреливали украинские опорные пункты на мариупольском направлении - неподалеку от Павлополя и Широкино: "Во всех случаях открытия огня противником, принимаются адекватные меры, в том числе и превентивные".

По данным разведки, за минувшие сутки уничтожен один и ранены пятеро боевиков российско-оккупационных войск.

"В ходе боевых действий 25 октября один военнослужащийОбъединенных сил получили ранения", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток противник огневой активности не проявлял.