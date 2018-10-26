С 1 января 2019 года сэкономленные субсидии можно будет получить наличными, - Рева

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал министр социальной политики Андрей Рева рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

"После монетизации субсидий, которую мы начнем с января, вся сэкономленная субсидия будет оставаться в распоряжении людей, которые сэкономили этот ресурс. Заканчивается сезон, мы провели расчеты с учетом субсидий, вы сэкономили определенную сумму, эту сумму вы можете снять со своего счета и использовать на собственное потребление. Прямо кэш - это такой проект, который мы готовим", - сказал Андрей Рева.

По его словам, соответствующее решение должно вступить в силу с 1 января 2019 года.

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Министр соцполитики добавил, что сейчас потребители коммунальных услуг проводят энергосберегающие мероприятия, благодаря чему экономят ресурсы.

Напомним, ранее гражданам уже выплачивали компенсацию сэкономленных средств. Однако тогда субсидиантам нужно было обратиться в определенный срок с заявлением - иначе деньги списывались в государственный бюджет. Введение монетизации предусматривает, что сэкономленные средства будут полностью выплачивать потребителям.