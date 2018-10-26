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26.10.18 07:56

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Греции. Толчки ощутили еще 8 стран

Вечером 25 октября около 23:00 у берегов Греции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения был в Ионическом море на расстоянии около 277 км от Афин на глубине около 10 км.

Толчки ощущались на побережье Греции, а также на Мальте, в Италии, Ливии, Македонии, Боснии, Болгарии, Албании, Турции.

За этим землетрясением последовала серия меньших - около 04:00 в том же регионе произошло землетрясение магнитудой 5,0.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Греции. Толчки ощутили еще 8 стран 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Землетрясение в Индонезии: количество жертв возросло до 1407 человек

После землетрясения было предупреждение о цунами, позже стало известно, что волны поднялись на 15-20 сантиметров и угрозы не представляют.

Напомним, десятки людей стали жертвами землетрясения и цунами в Индонезии. Власти страны заявили о более 1400 погибших. Вскоре на острове Сулавеси начал извергаться вулкан Сопутан.

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