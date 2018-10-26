Умер Николай Караченцов

Об этом сообщил его сын, передает Цензор.НЕТ.

Караченцов умер в 9 утра 26 октября в Московской городской онкологической больнице. У него отказали почки.

Актер скончался за день до своего 74-летия.

Смотрите: Актеров Театра.doc задержали в центре Москвы за раздачу листовок в поддержку Сенцова. ФОТО

Николай Караченцов родился 27 октября 1944 года в Москве. С отличием окончил Школу-студию МХАТ и пришел в Московский театр имени Ленинского комсомола. На сцене этого театра Караченцов сыграл в таких известных спектаклях, как рок-опера "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Чешское фото", "...sorry", "Шут Балакирев".

Популярность актер снискал уже в 1974 году после исполнения роли Тиля Уленшпигеля в спектакле "Тиль", а в 1980-е годы он был уже известен всей стране благодаря главной роли графа Резанова в рок-опере "Юнона и Авось", которая с успехом идёт на сцене "Ленкома" с 1981 года.

Караченцов с равным успехом снимался в фильмах различных жанров - музыкальных, детских, приключенческих, драматических.

В ночь на 28 февраля 2005 года Караченцов попал в серьезное ДТП на Мичуринском проспекте. Актер получил тяжелую травму головы, около месяца пролежал в коме, ему было сделано несколько операций.