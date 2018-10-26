Строительство корветов - далекая перспектива, ресурсов на эту программу у Украины де-факто нет, - глава правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" Шандра

Об этом заявил председатель правления ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" Валерий Шандра, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Оборонно-промышленный курьер".

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Сейчас программа строительства корветов сегодня фактически сорвана, будущее проекта 58250, и головного корабля серии "Владимир Великий" под вопросом. Говоря о том, можно ли наладить производство суден подобного класса на предприятии "Кузница на Рыбальском", где строительство корветов прежде осуществлялось Шандра отметил, что чисто теоретически можно.

"В своё время мы даже участвовали в тендере на строительство корвета проекта 58250, который можно было построить и в Киеве. Но будем реалистами – первый украинский корвет если когда-нибудь и построят, то не скоро. Этот проект не просто очень дорогостоящий, важно другое – он требует стабильного, бесперебойного многолетнего финансирования. Сами понимаете, насколько это реально в украинских условиях. Так что это в лучшем случае далёкая перспектива, ресурсов на эту программу у Украины де-факто нет", - отметил Шандра.

"Второй фактор – корвет в своё время проектировался под вооружение европейского производства. А мы сегодня постоянно сталкиваемся с ситуацией, когда компании из стран ЕС крайне неохотно сотрудничают с Украиной во всём, что касается летальных вооружений. Насколько мне известно, по ряду образцов даже осуществлялась предоплата, но они так и не были поставлены, и есть большие сомнения, что эти поставки вообще осуществятся. Таким образом, если сегодня будет принято принципиальное решение о необходимости завершения строительства корвета, прежний проект должен быть откорректирован с учётом нынешних реалий. Фактически, это будет во многом принципиально новый проект", - пояснил председатель правления ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском".

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Отвечая на вопрос, сколько надо времени для строительства корвета при наличии финансирования, Шандра заявил, что "минимум три года, это оптимистический сценарий".

"И это при условии возобновления работ с нынешнего этапа. Если же корректировать проект исходя из сложившихся реалий, прежде всего, решить вопрос с вооружением, срок завершения работ увеличится", - резюмировал председатель правления ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском".