К отоплению в Украине уже подключено 60% социальной инфраструктуры и 45% жилых домов, - Зубко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко в эфире телеканала "Прямий".

"Украина на 100% технически готова к прохождению отопительного сезона. В центре и на севере страны он уже начался и, в первую очередь, это касается социальной инфраструктуры. Юг страны запустился пока на 10-15%, поскольку температурный режим в Херсоне, Николаеве, Одессе и Запорожье намного более высок, чем в Киеве", - отметил Зубко.

По его словам, всего в Украине более 15 тысяч школ, 18 тысяч детских садов и около 2 тыс 712 больниц, которые требуют централизованного отопления. В жилом секторе - 82 тыс. домов.

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Как сообщает пресс-служба вице-премьера, в этом году в случаях несвоевременного начала отопительного сезона на местах к органам местного самоуправления будут применяться жесткие санкции. "Мы уже предупредили, что в случае несвоевременного запуска отопления будут возбуждаться уголовные дела. Мы будем обращаться к прокуратуре относительно случаев служебного несоответствия и бездеятельности на местах", - подчеркнул Г.Зубко.