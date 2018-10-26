Американские катера Island даже 40-летней давности имеют куда больший ресурс, чем аналогичные устройства советского производства, - глава правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" Шандра

Об этом заявил председатель правления ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" Валерий Шандра, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Оборонно-промышленный курьер".

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Говоря о том, есть ли серьёзная реальная польза для ВМС Украины от передачи катеров "Айленд", Шандра отметил, что "определённая польза, несомненно, есть".

"Нужно понимать, что после 2014 года флот лишился огромного количества боевых единиц. И восполнение этих потерь любыми путями крайне важно. Конечно, это не боевые корабли в полной мере, но они вполне пригодны для выполнения, скажем, пограничных, патрульных, поисково-спасательных функций. В своём сегменте они необходимы, и обладают отличными качествами. Да, они обладают несколько избыточными размерами в контексте этих функций, и во многом их дублируют имеющиеся у ГПСУ корабли, но, с другой стороны, в погранслужбе тоже не всё благополучно с парком техники – он устарел, и зависит от материальной базы, которая сегодня стала недоступна Украине. Фактически, сейчас у пограничников очень эффективно работают современные небольшие алюминиевые катера, например UMS-1000. Суда больших размеров либо не в строю, либо относятся к тем типам, которые не выгодно использовать с точки зрения расхода топлива и ремонта. Так что новые единицы такого класса, с более выгодными экономическими параметрами, будут всё же не лишними", - пояснил Шандра.

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"У этой американской техники есть ещё один серьёзный плюс – запчасти. Как я уже говорил, доступа к материальной базе, подходящей для техники советского производства, и производящейся сегодня в РФ, мы больше не имеем. В то время как американский рынок для нас открыт. Что касается возраста этих кораблей – американские катера даже 40-летней давности благодаря качественным судовым энергетическим установкам, дизель-генераторам, имеют куда больший ресурс, чем аналогичные устройства советского производства. Например, дизели М-500, М-503, устанавливавшиеся на корветах советской постройки, имеют ресурс 3000 часов, после чего требуется капитальный ремонт. У двигателей Caterpillar, других дизелей американского и европейского производства минимальный ресурс 100000 часов. Ремонт судовых двигателей осложняется тем, что их необходимо извлекать из машинного отделения, что требует особых ремонтных площадок, оборудования и т.д. В результате современное судно с такой слабой энергетической установкой будет 70% срока своей эксплуатации проводить на ремонте. В то время как наши бронекатера, оснащённые двигателями Caterpillar, только за 2017 год прошли более 3000 морских миль каждый, и ни одного ремонта двигателя – помимо плановой замены расходных материалов, фильтров и т.д. – не понадобилось", - отметил председатель правления ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском".

Отвечая на вопрос, возможно ли наладить производство двигателей подобного класса в Украине, Шандра заявил, что это "нереально и нецелесообразно".

"Рынок полностью занят несколькими компаниями, конкурировать с которыми Украина просто не сможет. Теоретически выйти на этот рынок можно, но для этого нужно, во-первых, разработать нечто качественно, принципиально новое, а во-вторых иметь солидный объём внутреннего заказа на эти изделия. Всё это в наших условиях совершенно утопично", - резюмировал Шандра.

Напомним, 27 сентября, Меморандум о передаче Украине патрульных катеров подписали командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко и вице-адмирала Береговой охраны США Майкл Макаллистер.

По плану, корабли должны прибыть в Украину в августе-сентябре следующего года. Для этого их будут транспортировать сухими доками через Атлантический океан. Одновременно, украинские экипажи должны пройти подготовку и сертификацию управления катерами. Обучение будет проходить в США.

Катера передаются на безвозмездной основе. Украинская сторона будет оплачивать расходы по подготовке кораблей, обучение экипажей и транспортировку в Украину.

Катера будут базироваться в Одессе.