В Днепре построят одну из крупнейших солнечных электростанций в Украине, - Филатов

По подсчетам специалистов, станция сможет обеспечить электроэнергией около 180 тыс. Домохозяйств. Это - несколько крупных микрорайонов, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Альтернативная энергетика является мировым трендом. Для Днепра это - возможность улучшить состояние окружающей среды, ведь за счет солнечной электростанции уменьшатся выбросы других генерирующих компаний, снизится зависимость, в частности, от угольной промышленности. А еще это - дополнительные рабочие места и налоги, которые будут наполнять городской бюджет.

"Это будет одна из самых мощных солнечных электростанций в Украине. Ее проектная мощность - 85 МВт. Под строительство станции мы передаем 175 га земли в аренду на двадцать пять лет. Этот участок расположен в черте города, однако ее никогда не использовали. Это - район жилмассива Игрень, где всегда были поля. Для города это выгодный проект. Во-первых, компания будет платить земельный налог. Во-вторых, будет создано около 200 рабочих мест ", - отметил городской голова Днепра Борис Филатов во время рабочей встречи с представителями компании MAIN Group Ukraine 25 октября.

Ранее депутаты горсовета Днепра дали предварительное согласие на землеотвод и заключения соответствующих соглашений. Окончательно оформить все необходимые документы в мэрии планируют до конца этого года.

"Я благодарен Борису Филатову, ведь уже долгое время он поддерживает развитие альтернативной энергетики в Днепре. Для нашей компании это - крупнейший проект, и он будет реализован именно в Днепре. В современном мире успех любой страны - это инновации", - сказал генеральный директор компании MAIN Group Ukraine Михаил Кротов.

К строительству солнечной электростанции в Днепре компания планирует привлечь индийских партнеров.