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26.10.18 11:24

Суд арестовал с возможностью внесения залога 10 подозреваемых в деле о хищении $20 млн у "Ощадбанка", - Холодницкий

По делу о хищении $20 млн у "Ощадбанка" суд арестовал 10 подозреваемых, как альтернатива ареста им назначены залоги.

Суд арестовал с возможностью внесения залога 10 подозреваемых в деле о хищении $20 млн у "Ощадбанка", - Холодницкий

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава САП Назар Холодницкий, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера следственными судьями Соломенского районного суда города Киева рассмотрены ходатайствы прокуроров САП об избрании меры пресечения 10 подозреваемым в уголовном производстве по факту завладения кредитными средствами АО "Ощадбанк". По результатам рассмотрения ходатайств всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога, в том числе и председателю наблюдательного совета и бенефициару ОАО "Креатив Групп", который является родственником народного депутата Украины и, по версии следствия, является одним из организаторов данной схемы. Указанному подозреваемому суд определил залог в размере 5 млн грн в качестве альтернативы содержанию под стражей. Детективы НАБ Украины и прокуроры САП - процессуальные руководители ориентированы на быстрое, объективное и беспристрастное расследование", - сообщил Холодницкий.

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Суд арестовал с возможностью внесения залога 10 подозреваемых в деле о хищении $20 млн у Ощадбанка, - Холодницкий 01

Напомним, 24 октября в САП заявили, что народный депутат организовал хищение $20 млн у "Ощадбанка", задержаны 10 человек. Позже стало известно, что по делу о хищении $20 млн в "Ощадбанке" задержали сына действующего нардепа. А Холодницкий направил Генпрокурору представление на нардепа Березкина. Сам нардеп Березкин заявил: "Это надуманная история".

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