Централизованное отопление и водоснабжение в Украине скорее мертво, - Коболев

Об этом он сказал в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Централизованное отопление и водоснабжение в Украине скорее мертво, в силу многих причин... То есть когда в определенном регионе количество бойлеров превышает определенный процент, ни одна компания, которая централизовано предоставляет услугу, не может достичь такой экономии на масштабе, чтобы ее тариф был бы адекватным. Как только кто-то первый бойлер ставит, надо повышать тариф, чтобы держать компанию в прибыльности. Высокий тариф еще больше стимулирует людей ставить бойлеры, в итоге централизованные поставки умирают. Так вот, у нас такие процессы прошли в очень многих городах. Прошел ли этот порог Киев? Не знаю. Возможно, тут ситуацию еще можно спасти", - сказал Коболев.

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Однако сохранение централизованной системы в Киеве возможна только при условии повышения тарифов.

"Из цифр, которые я видел, следует: теплоснабжение в ДТЭКе в Киеве было дотируемым бизнесом. Поэтому ситуация в Киеве непростая. Она точно требует грамотного и компетентного управляющего, а таких людей в Украине немного, может быть, всего несколько человек. Такой человек должен взять систему под контроль, написать четкий план ее развития, оценить необходимость инвестиций, предложить собственнику грамотный путь выхода из ситуации. Боюсь, что этот "выход из ситуации" потребует непопулярных политических решений... Например, повышения тарифов. Если сохранять систему, то нужен адекватный тариф. Не может быть себестоимость 4 единицы, а тариф 3 единицы. Либо город должен за это доплачивать", - сказал Андрей Коболев.

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Напомним, все лето в значительной части Киева не было горячей воды. В октябре мэр Виталий Кличко признался, что столичные власти изучают возможность отказа от централизованного горячего водоснабжения.