Ветеранский магазин "Каптерка" распродает товары и ищет новое помещение

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет на странице в Facebook владелец магазина "Каптерка" и Центра помощи Воинам АТО в Киеве, боец 14-й сотни самообороны Майдана, волонтер Андрей Хоманчук.

"Друзья, прошу поддержать репостом. Или гривной.

В связи с закрытием магазина "Каптерка" с завтрашнего дня (с сб 27 октября) и до переезда-открытия нового магазина ТМ "БЛОКПОСТ" (хз по срокам, но мне надо срочно освобождать свои помещения) - обьявляю Тотальную распродажу на весь собственный товар - обувь, одежду, флис, летний ассортимент и многое другое!

Нигде в Украине вы не найдете таких цен, какие будут в "Каптерке" в эти дни!

На многие и без того акционные позиции будет дополнительная скидка для УБД.

Заходите, рекомендуйте друзьям!



Нужна помощь: может кто где видел интересное свободное помещение - пишите".

Адрес магазина - Почтовая пл. ул Сагайдачного, 12 (во дворе гаражный бокс).

Работаем: будни 10-19.00, сб-вс 10-17.00".

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