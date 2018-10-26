Террористы "ДНР" отпустили экс-секретаря Донецкого горсовета Богачева, – СМИ

Террористы "ДНР" отпустили бывшего секретаря горсовета Донецка, который был задержан 22 октября, вероятно, из-за доноса представителя "администрации" боевиков Игоря Мартынова. Об этом сообщает издание "Новости Донбасса" со ссылкой на собственные источники, информирует Цензор.НЕТ.

Богачев приехал в Донецк, чтобы посетить могилу отца, похороненного 40 дней назад. Его задержали на выезде из поселка Хорошово, где находится дом экс-чиновника.

К нему не пропускали адвокатов и родственников.

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По данным издания, так называемый бывший "мэр" оккупированного Донецка Игорь Мартынов обвинил Богачева в краже печати горсовета в 2014 году.

По данным "Новостей Донбасса", бывший чиновник приехал в Донецк из Ростова-на-Дону.

Сергей Богачев был секретарем Донецкого горсовета до 2014 года. Член Партии регионов, член Союза писателей России.

Донецкий журналист Денис Казанский сообщил, что в январе 2014-го Богачев усиленно нагнетал в городе панику, запугивал дончан враньем о сотнях "боевиков "Правого сектора", которые якобы едут в город, чтобы захватить областную администрацию.

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"Именно Богачев был организатором масштабного митинга 1 марта, на который со всей области свезли тысячи людей, а затем фактически дали Павлу Губареву и его сторонникам захватить сцену. С этого эпизода и началась история беспорядков в Донецке, которые в итоге привели к кровопролитию", – отметил Казанский.