New York Times: Вручение Сенцову премии Сахарова - это унижение для правительства России

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет американское издание New York Times.

"Вручение премии Сахарова за свободу мысли – это унижение для правительства России. Но оно также усиливает популярность узника Олега Сенцова – повышая его цену в возможном обмене", - говорится в статье.

Американское издание напоминает, что российский режим схватил украинского режиссера в Крыму в 2014 году, вскоре после того, как российские войска захватили полуостров. Его обвинили в намерении взорвать мосты, линии электропередач и памятник Владимиру Ленину. Сам Сенцов отрицает все это, однако признал, что выступает против аннексии Крыма. В этом году он голодал в знак протеста против заключения украинцев в России 145 дней и прекратил только после медицинского вмешательства.

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Издание отмечает, что европейская награда названа в честь советского физика и диссидента Андрея Сахарова. Ее вручают каждый год "людям или организациям, которые борются за права человека и основополагающие свободы". Таким образом, Сенцов присоединился к мировым иконам, таким как Нельсон Мандела и Малала Юсафзай.

Издание также напоминает, что один из лауреатов премии Анатолий Марченко умер в советской тюрьме во время голодовки.

Награждение Сенцова проливает свет на политику задержаний в российской войне против Украины. Москва оправдывает аннексию украинского Крыма сомнительным референдумом, который она организовала во время военного вторжения на полуостров. После завершения оккупации начались массовые аресты несогласных, которые закрепили российский режим и дали поняли, что даже проукраинские взгляды – это в глазах Кремля уже бунт.





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Напомним, 25 октября украинский политзаключенный Олег Сенцов стал лауреатом премии Сахарова.

Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность Европейскому парламенту за решение предоставить престижную премию Сахарова украинскому режиссеру, заключенному Кремля Олегу Сенцову.

Посольство США заявило, что Россия должна немедленно освободить лауреата премии Европарламента 2018 года имени Андрея Сахарова украинского режиссера Олега Сенцова, чтобы он мог лично получить эту награду.