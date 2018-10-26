Замглавы Ощадбанка Земцова вышла под залог в 7 млн гривен

Заместитель председателя правления Сбербанка Ирина Земцова уже внесла определенную ранее ей судом залог в размере 7 миллионов гривень и вышла из-под стражи. Об этом в комментарии Укринформу сообщил прокурор САП Валентин Мусияка, сообщает Цензор.НЕТ.

"Да, она уже внесла всю сумму залога и вышла (из-под стражи, – ред.)", – сказал Мусияка.

По его словам Земцова внесла всю сумму залога накануне, 25 октября, через несколько часов после решения суда.

"Она очень переживала, что это для нее неподъемная сумма, но внесла ее через несколько часов после решения суда", – сказал прокурор САП.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Ощадбанк" прокомментировал дело НАБУ о хищении $20 млн: "С 2015 года банк пытается вернуть деньги"

Напомним, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий направил Генпрокурору представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Станислава Березкина, который, по данным следствия, имеет отношение к завладению $20 млн Ощадбанка.

Холодницкий отметил, что досудебным следствием было установлено, что в течение сентября 2013 – января 2014 годов бенефициарные владельцы группы "Креатив", действуя по предварительному сговору с должностными лицами ЧАО "Креатив", должностными лицами АО "Ощадбанк", ООО "ЗМЖ", работниками ПАО "Креатив групп" и ООО "Кредитное брокерское агентство", завладели денежными средствами, полученными ЧАО "Креатив" в АО "Ощадбанк" по договору кредитной линии в сумме $20 млн, что на момент совершения преступления составляло 160 млн грн.

23 октября было сообщено о подозрении в совершении коррупционных преступлений и завладении 20 млн долларов Ощадбанка, а также задержан ряд должностных лиц этого госбанка и предприятий группы "Креатив".

Всего правоохранители задержали и сообщили о подозрении в присвоении $20 млн десяти лицам. Среди них – сын действующего народного депутата, который вместе с другими бенефициарными владельцами группы "Креатив" получил корпоративные права ОАО "Черноморгидрожелезобетон", приобретенные за счет денег банка.

Также на Цензор.НЕТ: "Это надуманная история", - нардеп Березкин о хищении $20 млн "Ощадбанка"

Прокуроры САП внесли в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме от 5 до 150 млн гривен.

25 октября Соломенский районный суд избрал Земцовой меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 7 миллионов гривен.