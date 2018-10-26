В Польше растет предвзятость к иностранцам, в том числе и к украинцам, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Украины Павел Климкин сообщил в интервью "Укринформу".

По словам Климкина, от украинского общества, от многих польских коллег и друзей поступают сигналы о том, что определенных кругах в Польше растет предвзятость по отношению к украинцам.

"В определенных кругах в Польше отмечается заметный рост предвзятости к иностранцам, в том числе и по отношению к украинцам. Это у нас вызывает беспокойство и мы будем последовательно защищать права украинцев целом как общины, так и ее отдельных представителей. Речь идет, в частности, о главе Украинского общества в Люблине Григории Куприяновиче", - сообщил он.

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Напомним, ранее Климкин сообщил, что Польша неформально отменила в пунктах пропуска на украинско-польской границе "зеленый коридор".