Обычный фашиствующий имперец. Не надо придумывать отмазки, - Бабченко о взглядах Караченцова про военную агрессию России

Об этом на своей странице в Facebook напомнил оппозиционный российский журналист Аркадий Бабченко, передает Цензор.НЕТ.
"Мы были на Майдане в начале февраля, когда все это только началось. И Николай попросил отвезти его туда, мы жили в гостинице рядом. Он сказал, что это начало гражданской войны, здесь кровью пахнет. Ну как же так? Это Киевская Русь, там масса людей русского происхождения, мы говорим на одном языке практически. Украина появилась как название позже, была Русь. Там произошло крещение Руси, это все смешно и трагично. Я знаю людей, которые вообще не поддерживают политику президента Путина, но я ее поддерживаю полностью. Крым - это наша земля. Я не понимаю Андрея Макаревича, его радости, потому что он говорит, что мы - узурпаторы. Я не знаю, чем он может гордиться в своем творчестве, мы гордимся тем, что, будучи на гастролях в Европе, мы говорили, что Россия это страна, в которой не хотят войны", - цитирует он Караченцова.
"Про Америку еще вот прекрасное. 1997 год: Я раз десять был в Америке, и у меня складывается ощущение, что средний американец – очень серый человек, эдакий обыватель в самом дурном смысле этого слова. Хотя разве там не было Хемингуэя, не было Фицджеральда? Были! И сейчас есть – и ученые, и интеллигенция. Поэтому все далеко не так однозначно. Во время первого своего приезда в Америку я был потрясен: мне казалось, что любой наш десятиклассник в десять раз образованнее, чем американский человек среднего достатка. Более того, наш про Америку больше знает. А когда я вижу, что американец не знает какие-то общеизвестные вещи своей страны, я в этом случае вообще не знаю, как тогда дальше строить разговор", - привел его слова журналист.
"Вот так смотришь - гений. А как откроет рот - неа. Обычный фашиствующий имперец. И не надо наделять актера качествами его персонажей. Человек всю жизнь был вполне встроен в систему. Сначала в одну. Потом в другую. Потом в третью. Против Афгана, Чечни, Грузии, Болотной что-то сказал? Еще до аварии? Возвышал свой голос против убийств и преступлений? Неа. Вполне себе молчал. Да, авария. А до аварии, конечно, это был Сахаров и Шаламов в одном лице. Диссидент и антисоветчик. Не надо придумывать отмазки. В семье всегда одно мировоззрение. Иначе семья распадается. Два сапога пара. Жена говорит их общие мысли", - подчеркнул Бабченко.
"Сказать "покойся с миром" не могу. Тому, кто поддержал войну талантом" (с). Нахер. И Карцева, к слову, туда же. С его бандеровцами и фашистами. Наша рубрика "не скорблю". Но ты, Билли... Как ты мог?" - резюмировал журналист.
Как сообщилось, в пятницу, 26 октября, в Москве умер известный российский актер Николай Караченцов на 74 году жизни.