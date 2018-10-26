Чуть больше половины украинцев считают, что Украина не должна идти на уступки Путину даже ради восстановления мира на Донбассе, – опрос

53,3 процента украинцев считают, что украинская власть не должна идти на уступки президенту Российской Федерации Владимиру Путину, чтобы установить мир на Донбассе. Таковы результаты опроса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медиа".

При этом 13,8% считают, что украинская власть должна идти на такие уступки, а 32,9% отказались отвечать или отметили "трудно сказать".

На вопрос, от кого прежде всего зависит установление мира на Донбассе, 46% опрошенных сказали, что лично от президента Украины Петра Порошенко, 43% – что лично от президента России Владимира Путина. 30,4% считают, что от украинской власти, а 16,5% – от российских властей.

Кроме того, 10,4% считают, что установление мира на Донбассе зависит от власти так называемых ДНР и ЛНР, 7,6% – от Запада, 4,6% – от боеспособности украинской армии.

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В том, что Россия не заинтересована в мире на Донбассе, уверены 56,6% опрошенных. 13,1% считают, что заинтересована и 30,3% или отказались отвечать, или не смогли сказать.

Кроме того, 56% опрошенных не готовы идти на жертвы ради установления мира и отказываться от территорий или части независимости Украины. И только 17,6% готовы идти на такие жертвы, а 26,5% – не ответили.

По словам заместителя директора КМИС Антона Грушецкого, исследование показывает, что "есть определенная тенденция с большей степенью перекладывать ответственность на украинскую сторону в урегулировании конфликта на Донбассе, чем на российскую".

Всего опрошено 2026 респондентов, проживающих во всех областях Украины и в Киеве, кроме оккупированных территорий. Погрешность выборки составляет 3,3%.

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