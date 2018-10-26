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26.10.18 14:28

Всеобщая инвентаризация культурных ценностей в пользовании религиозных общин не планируется, но все переданные в пользование храмам музейные экспонаты на месте, - Минкульт

Министерство культуры Украины не может планировать всеобщую инвентаризацию культурных ценностей, которые находятся в пользовании всех религиозных общин, но держит под контролем переданные общинам из музеев культурные ценности, заявляет заместитель министра культуры Украины Тамара Мазур.

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"Мы еще раз подтверждаем, что Министерство культуры не планировало, не планирует и не может планировать всеобщую инвентаризацию культурных ценностей, которые находятся в пользовании всех религиозных общин. Вместе с тем, мы должны обеспечивать контроль по сохранению государственной части музейного фонда, поэтому мы должны проверить те культурные ценности, которые передавались из музеев и заповедников Минкультуры в пользование религиозных общин", - сказала Т.Мазур на брифинге, посвященному вопросам передачи объектов культурного наследия и культурных ценностей в пользование религиозным общинам церквей разных конфессий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, по состоянию на сегодня эта робота уже проведена. Замминистра отметила, что после обращения депутата Верховной Рады была проведена еще одна проверка, и все культурные ценности - более 150, которые передавались из музеев министерства - оказались на месте и далее продолжают пребывать в пользовании религиозных общин на срок согласно договору.

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"Наши музеи и в дальнейшем будут контролировать состояние их сохранения", - добавила Т.Мазур.

Среди прочего, она отметила, что в случаи создания Единой поместной церкви может возникнуть вопрос перераспределения или пользования имуществом, которое сейчас, возможно, принадлежит другим общинам. "Действующее законодательство предусматривает, что это имущество переходит в порядке, который должен определяться законом, но на сегодня такого четкого порядка нет", - отметила замминистра.

Она подчеркнула, что в парламенте зарегистрирован законопроект, который предусматривает, как религиозная община может осуществить переход имущества.

"Но пока нет закона, об этом говорить рано. Вместе с тем, никто не должен забывать, что механизм поочередного осуществления богослужений не отменен, и он может быть применен", - констатировала замминистра.

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Кроме того, Т.Мазур добавила, что контроль над перемещением через границу культурных ценностей возложен на таможенников.

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