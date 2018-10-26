Опубликованный Foreign Policy текст ввел в заблуждение и не отображает мою точку зрения, - Хуг

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на брифинге в пятницу во время скайп-включения.

"Опубликованный текст ввел в заблуждение и не отображает мою точку зрения. Уже была обнародована исправленная версия", - сказал А.Хуг

Он также подчеркнул, что предоставленные миссией факты говорят сами за себя.

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Как сообщалось, ранее Хуг рассказал в интервью Foreign Policy, что наблюдатели СММ ОБСЕ видели на Донбассе людей с опознавательными знаками РФ, но, по его словам, "такую форму можно купить где угодно". На вопрос, какова позиция ОБСЕ по поводу вмешательства России в события на востоке Украины, Хуг отметил: "Что касается того, что мы увидели на месте, мы не увидели прямых доказательств (российского вмешательства. - Ред.). Впрочем, мы видели конвои, которые выезжают и въезжают в Украину по грязным дорогам посреди ночи в местах, где нет официального пересечения границы".

По словам Хуга, на одном из участков приграничной территории ОБСЕ удалось зафиксировать незаконное пересечение границы и опубликовать соответствующее видео. "Мы видели особые виды оружия, которые мы в деталях описали, включая военное электронное вооружение. Мы также говорили со взятыми в плен украинской армией пленниками, которые заявляют, что они служат в российской армии и при ротации участвуют в военных действиях в Украине", - заявил А.Хуг. "Мы видели также опознавательные знаки Германии, Испании и других - но также России", - отметил зампред СММ ОБСЕ.

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Впоследствии издание Foreign Policy убрало из опубликованного текста часть, в которой указано, что СММ ОБСЕ не увидела доказательств российского вмешательства на Донбассе, и напечатало объяснение.

"Исправление, 25 октября 2018 года. В более ранней версии Хуг заявил, что ОБСЕ не видела прямых доказательств российского вмешательства на востоке Украине. Мы исключили это замечание, поскольку оно не передает подразумевавшуюся им точку зрения. Он далее цитирует факты и наблюдения, которые зафиксировали его наблюдатели", - говорится в обновленном тексте интервью, размещенном на сайте издания.

Как пояснили в пресс-службе СММ ОБСЕ, изъятый фрагмент не являлся цитатой Хуга.

Хуг 31 октября покинет свой пост первого замглавы СММ ОБСЕ.