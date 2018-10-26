Глава ГАСИ Кудрявцев опровергает подконтрольность инспекции замминистру Мартынюку и братьям Горовым

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал глава Государственной архитектурно-строительной инспекции Алексей Кудрявцев.

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Отвечая на вопрос о влиянии на структуры ГАСИ первого замминистра аграрного хозяйства Максима Мартнынюка и братьев Юрия и Алексея Горовых, которых застройщики называют "смотрящими" за ГАСИ, Кудрявцев сказал:



"С Максимом Мартынюком я знаком. Я не могу быть с ним не знакомым, потому что год работал с ним, когда возглавлял департамент ГАСИ в Киевской области. Я ему благодарен за то, что я сегодня на этом посту. То, что он мной не руководит, я говорю ответственно. Так же в отношение стальных людей, о которых вы говорите. В мою работу они точно не вмешиваются, и мне они не звонят. Деятельность Госархстройинспекции координируется вице-премьер-министром Украины, министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. А Максима Петровича я если вижу, то только на заседаниях и совещаниях в Правительстве. Можем поздравить друг друга с днем ​​рождения".



Также Кудрявцев заявил, что он не знаком с братьями Горовыми.

Напомним, 13 сентября Генеральный прокурор Юрий Луценко и вице-премьер Геннадий Зубко провели полузакрытую встречу с участием застройщиков и руководства ГАСИ. На ней прозвучала информация о том, что в августе застройщиков по всей Украине поставили перед фактом, что теневые тарифы на оформление обычной разрешительной документации выросли в 8-10 раз. Если до августа 2018 платили 3-4 тыс. долл за пакет документов на крупный объект, то сейчас тарифы выросли до 30-50 тысяч долл. Кроме того, застройщиков заставляют оформлять разрешения исключительно в тех структурах, в которые их направляют чиновники ГАСИ. Генпрокурор озвучил данные о сети "смотрящих" за строительным бизнесом по всей Украине, которой руководят первый заместитель министра аграрной политики Максим Мартынюк и братья Юрий и Алексей Горовые.

"Если говорить, что мне не известно о каких-то случаях, то я слукавлю. Коррупционные риски в системе действительно есть, но мы делаем все, чтобы их преодолеть. Совместно с Агентством электронного управления мы запустили ряд электронных сервисов, в том числе первую в Украине электронную услугу без вмешательства должностного лица - сообщение о начале строительных работ на основании строительного паспорта. А сегодня мы сделали следующий шаг - создали на сайте ГАСИ онлайн-платформу, где публикуется информация о состоянии рассмотрения разрешительных документов, а также о проведении инспекционных мероприятий.

Есть четко определенные законодательством сроки. И сегодня есть максимальная публичность в работе. Мы создали на нашем сайте открытую онлайн-платформу ПРОЗОРА ДАБІ, где публикуем информацию о том, какие документы к нам зашли, когда их должны рассмотреть и собственно результат. Мы это сделали для того, чтобы ни у кого не возникало желания манипулировать, искусственно затягивать сроки выдачи разрешительных документов, делать безосновательные отказы. Сейчас так работает центральный аппарат по объектам строительства со значительным классом последствий, а также идет процесс подключения территориальных органов ГАСи по объектам со средними последствиями.



Сегодня, если застройщик подал к нам документы и они в порядке, то мы выдаем разрешение. Если есть замечания, мы их обнародуем в системе Позора ДАБІ. И каждый юрист или архитектор видит, какие это замечание. Исправили их - второго отказа уже не может быть, застройщик получает разрешение. В противном случае новые замечания будут свидетельствовать или о ненадлежащем обработке должностным лицом документов с самого начала, или о злоупотреблениях. Поэтому я уверенно говорю вам, что при выдаче документов разрешительного характера не будет имитации. Будет реальная борьба со всеми неправомерными отказами. Если у застройщика все законно, то ему нечего бояться. При наличии злоупотреблений по отношению к нему нужно обращаться к нам. А мы всю информацию предоставляем в правоохранительные органы", - сказал он.

Также Кудрявцев считает, что застройщики должны сами заявлять о случаях, когда с них требуют взятки в структурах ГАСИ, и называть имена конкретных чиновников:

"О (теневых) тарифах я точно не знал. Но я читаю то, что пишут на форумах. Но я не могу каждого застройщика спросить: кому ты дал взятку? Я их призываю не обращаться в посреднические структуры и оформлять документы в соответствии с требованиями законодательства. Я говорю застройщикам: если вы даете кому-то взятки, это ваша ответственность в том числе. Сегодня мы сделали все, чтобы отказов на получение разрешения было минимум. Каждую комиссию, которую мы проводим, я лично смотрю. Если там есть два отказа, то мы уже не отказываем в третий раз".

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