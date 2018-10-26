Объединенная автокефальная церковь будет называться Украинской православной церковью, - Филарет

"Название будет Украинская православная церковь - официальное. Второе название - Киевский патриархат", - сказал глава УПЦ-КП патриарх Филарет (Денисенко) на пресс-конференции в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом он добавил, что если у Украинской православной автокефальной церкви есть вопросы ко второму названию, взаимопонимание будет найдено.

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В свою очередь, пресс-секретарь УПЦ-КП архиепископ Евстратий (Зоря) уточнил, что такое решение соответствует позиции Константинопольского патриархата относительно названий.

Говоря о названии церкви Московского патриархата, он напомнил, что в парламенте есть законопроект, которым предлагают обязать религиозные организации, центр которых находится в стране-агрессоре, отображать в официальном названии название религиозного центра.

Также, предстоятель УПЦ КП Святейший Патриарх Филарет отмечает, что на Архиерейском соборе должен быть утвержден устав объединенной Украинской православной церкви, согласованный с украинским законодательством, пишет Укринформ.

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"Это будет общий устав, украинский, который будет отражать в себе законы Украины, и согласованный с украинскими законами с одной стороны, а с другой стороны - и сущность православной церкви, то есть, ее структуру, ее положение, ее возможности", - отметил Филарет.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.