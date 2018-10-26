НАПК разработало проект закона "О защите разоблачителей коррупции"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАПК.
"НАПК разработало и одобрило на своем заседании проект закона Украины "О защите разоблачителей коррупции". Целью законопроекта является создание системы правовых мер для обеспечения защиты каких-либо лиц, которые добросовестно и обоснованно сообщают о фактах коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений, а также членов их семей", - говорится в сообщении.
В частности, проектом предлагается конкретное определение понятий "разоблачитель", "сообщение о коррупции" и устанавливается круг лиц, которые приравниваются к разоблачителям, конкретизируются полномочия НАПК и направления государственной политики в сфере защиты разоблачителей.
Проект закона также содержит положение относительно защиты информации об разоблачителях и устанавливает ответственность за ее разглашение, содержит нормы относительно административной и уголовной ответственности за применение негативных мер влияния к разоблачителю и приравненному к нему лицу.
"Важным практическим шагом относительно защиты разоблачителей станет реализация предложенного в законопроекте положения относительно предоставления правовой защиты разоблачителям через центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи. Практика сотрудничества с разоблачителями свидетельствует, что самой распространенной мерой негативного влияния на таких лиц от работодателя является увольнение или угроза увольнением", - отметили в НАПК.
Подчеркивается, что при подготовке законопроекта Национальное агентство приняло во внимание предложения Консультативной миссии Европейского Союза по реформированию сектора гражданской безопасности Украины (КМЕС в Украине) и теперь передает проект закона на согласование в заинтересованные органы.