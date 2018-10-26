Россия пытается сделать Азовское море источником нестабильности, - Климкин

Об этом в интервью Укринформу заявил глава МИД Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.

"То, что делает Россия, является сознательным повышением ставок и провокацией. Есть идея сделать Азов источником нестабильности и постоянно держать нас в напряжении", - заявил Климкин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Представителям российской делегации на "рыболовецкой" комиссии на 3 года запретили въезд в Украину, - "Укринформ"

Касаясь вопроса скандальной встречи в Киеве украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, он отметил, что разговор о том, как защитить наших рыбаков и наши суда, необходим.

"В каком формате - об этом будем говорить отдельно. Нужно проверить, посещали ли эти лица Крым. Об этом должны сказать украинские спецслужбы. Однако, защита наших украинцев в Азове крайне необходима ", - констатировал глава МИД Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация в Азовском море серьезная и довольно угрожающая - там сконцентрировано уже более 120 судов РФ, - Серватюк