Москва ищет повод для "защиты" православных в Украине, чтобы вмешаться военной силой, - Филарет

Об этом заявил предстоятель УПЦ КП Филарет на пресс-конференции "Украинская церковь на пути утверждения автокефалии", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Говорят не столько о предоставлении Томоса, сколько о захвате храмов. Почему и откуда это идет? Это идет из Москвы. Москва готовит почву для того, чтобы вмешаться военной силой... Кмак на Донбассе, где был повод - "защита" русскоязычного населения ... Когда вмешались - забыли и о причине вмешательства. Сейчас хотят новую причину придумать - защита русской церкви Московского патриархата, "защита" православных. И поэтому мы, зная это, не допустим никакого насилия и не дадим оснований Москве вмешиваться в наши украинские дела, в нашу украинскую церковную жизнь", - заявил Филарет.

По его словам, сейчас есть много спекуляций в отношении лавр.

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Предстоятель УПЦ КП также акцентировал, что если церковная община примет решение переходить в единую Украинскую православную церковь, то "она переходит со своим храмом".

"Если же она остается в Русской православной церкви, то естественно, что она остается и храм остается с ними", - сказал Филарет.

По его словам, верующие граждане, которые настроены радикально, должны прислушиваться к церкви и закону.

"Я думаю, на них (радикально настроенных граждан. - Ред.) оказывается влияние и самой церкви, и влияние нашей украинской полиции. Потому что после Майдана радикальные силы хотели захватить Киево-Печерскую лавру. Мы сказали, что не надо этого делать, мы против этого, и они отступили, и не захватывали, то есть прислушались к нам. Думаю, что послушают и в будущем", - сказал Филарет.

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Как добавил архиепископ Евстратий Зоря, Украинская православная церковь не призывает к каким-то радикальным действиям, а наоборот все эти годы во всех официальных заявлениях подчеркивает недопустимость ни насилия, ни захвата храмов. Кроме этого, по его словам, такие же месседжи звучали и со стороны органов государственной власти. Он напомнил о ситуации накануне 14 октября, когда ходили слухи о силовых акциях и штурме Лавры, но государство пресекло такие действия.

"Ни украинские политические партии, даже радикального толка, ни одна общественная организация, партия любого направления не сказала, что надо идти что-то захватывать. Кто говорит о разжигании вражды и кровопролитии? Говорят из Москвы и московские сателлиты. Это ответ на вопрос кому это выгодно", - сказал Зоря.

Он отметил, что переход к Киевской патриархии состоится добровольно, и не имеет значения присоединится ли какой-то приход или монастырь через три месяца, год, или через 10 лет, главное, что такое объединение состоится добровольно.

"Это произойдет добровольно и поэтому твердо, это нужно понимать и не ускорять те процессы, которые и так состоятся. И не давать врагам возможности использовать это", - сказал архиепископ Евстратий Зоря.