С весны 2015 года в российскую армию призвали не менее 12 тысяч крымчан, - ГПУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Как отмечается, прокуратурой АР Крым совместно с Крымской правозащитной группой, Региональным центром прав человека и Украинским Хельсинкским союзом по правам человека в Международный уголовный суд было передано новое обращение о преступлениях российских государственных органов на территории оккупированного полуострова. На этот раз информация касалась незаконного принуждения крымчан к службе в армии оккупанта.

"После оккупации российская власть установила в Крыму репрессивный режим, который стал вызовом современной системе прав человека. Наряду с принудительным перемещением населения, преследованиями и конфискацией имущества отдельным аспектом политики оккупационных властей является призыв крымчан на военную службу в вооруженных силах РФ", – отмечают в ГПУ.

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Правоохранители сообщают, что принуждение жителей Крыма к службе в вооруженных формированиях РФ запрещено национальным уголовным законодательством Украины и нормами международного гуманитарного права.

"С весны 2015 года в ходе семи призывных кампаний в российскую армию призвали не менее 12 тыс. 229 украинских граждан. Нарушив нормы международного гуманитарного права, государственные органы РФ создали на полуострове общую атмосферу принуждения, направленную против тех, кто отказывается вступать в ряды армии оккупанта", – сказано в заявлении.

Так, согласно Уголовному кодексу Украины, нарушение законов и обычаев войны наказываются лишением свободы на срок от восьми до 12 лет.

"Прокуратура Автономной Республики Крым внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований и начала досудебное расследование уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 438 УК Украины, в частности относительно незаконного призыва жителей Крымского полуострова в вооруженные силы РФ", – говорится в сообщении.

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