МИД располагает информацией, куда могут этапировать Сущенко, - Климкин

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, есть месседж, куда Роман может быть переведен. Но сначала мы будем общаться с женой Анжелой, с его родственниками, а потом уже говорить публично", - заявил Климкин.

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По его словам, в МИД Украины следят за судьбой каждого украинского политзаключенного в России и работают над их освобождением. В частности, он отметил, что в министерстве есть специальная платформа, где постоянно обновляется информация о политзаключенных.

Климкин сообщил, что во время его визита в Варшаву много разговоров было посвящено тому, что можно сделать для освобождения украинских политзаключенных из российских тюрем.

"Надо сказать честно: эта волна из-за голодовки и Олега (Сенцова), и Володи (Балуха) дала нам с нашими европейскими друзьями очень сильный эмоциональный толчок. А сейчас Россия говорит: все хорошо, они отказались от голодовки, о чем вы еще беспокоитесь? Значит, нам нужно удержать эту эмоциональную волну", - подчеркнул глава МИД Украины.

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Климкин добавил, что для этого применяются "соответствующие механизмы", о которых он не хочет публично говорить, поскольку Россия "снова включит свою пропаганду".