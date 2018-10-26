В СИЗО оккупированного Донецка умер предатель Украины террорист Свитан - уроженец Черниговщины, воевавший за "ДНР". ФОТО

Об этом сообщает блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.
Свитан Николай Сергеевич "Гном" (22/05/92, Черниговская обл.) умер в СИЗО г. Донецка ~25/10/18 https://t.co/vBwbMP03Hp #груз200 #7омсбр #Восток #роа pic.twitter.com/b7NLxR13kG— Necro Mancer (@666_mancer) 25 октября 2018 г.
На службу к террористам уроженец Новой Басани Бобровицкого района Черниговщины Николай Свитан пошел в 2014 году. По словам отца, в Украине ему грозило восемь лет тюрьмы. Подробнее можно прочесть в статье местного издания.
По данным украинской разведки, уже неся "службу" в рядах террористов, Свитан был также пойман на краже и помещен в СИЗО в Донецке.
Как сообщают в соцсетях, просидев там два года в нечеловеческих условиях, не получая надлежащей медицинской помощи, предатель умер.