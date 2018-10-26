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26.10.18 16:31

В СИЗО оккупированного Донецка умер предатель Украины террорист Свитан - уроженец Черниговщины, воевавший за "ДНР". ФОТО

В СИЗО оккупированного Донецка умер арестованный за кражу предатель Украины, уроженец Черниговщины Николай Свитан (позывной Гном), воевавший за террористов "ДНР" (батальон "Восток") с 2014 года.

Об этом сообщает блогер Necro Mancer‏, передает Цензор.НЕТ.

На службу к террористам уроженец Новой Басани Бобровицкого района Черниговщины Николай Свитан пошел в 2014 году. По словам отца, в Украине ему грозило восемь лет тюрьмы. Подробнее можно прочесть в статье местного издания

По данным украинской разведки, уже неся "службу" в рядах террористов, Свитан был также пойман на краже и помещен в СИЗО в Донецке.

Как сообщают в соцсетях, просидев там два года в нечеловеческих условиях, не получая надлежащей медицинской помощи, предатель умер.

В СИЗО оккупированного Донецка умер предатель Украины террорист Свитан - уроженец Черниговщины, воевавший за ДНР 01
В СИЗО оккупированного Донецка умер предатель Украины террорист Свитан - уроженец Черниговщины, воевавший за ДНР 02
В СИЗО оккупированного Донецка умер предатель Украины террорист Свитан - уроженец Черниговщины, воевавший за ДНР 03
В СИЗО оккупированного Донецка умер предатель Украины террорист Свитан - уроженец Черниговщины, воевавший за ДНР 04
В СИЗО оккупированного Донецка умер предатель Украины террорист Свитан - уроженец Черниговщины, воевавший за ДНР 05

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В СИЗО оккупированного Донецка умер предатель Украины террорист Свитан - уроженец Черниговщины, воевавший за ДНР 06

В СИЗО оккупированного Донецка умер предатель Украины террорист Свитан - уроженец Черниговщины, воевавший за ДНР 07

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