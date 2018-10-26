До конца года Украина должна выплатить по внешнему долгу $4,8 млрд, - НБУ

До конца года Украина должна выплатить по внешним заимствованиям $4,8 млрд. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.

В частности, государство должно погасить $3,9 млрд по телу долга. И еще $836 млн заплатить за проценты по долгам.

Большая часть этой суммы – около $3 млрд – заимствования местных органов власти, а также долги по торговым и гарантированным государством кредитам.

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По данным Министерства финансов, в сентябре 2018 государственный долг Украины составлял 74,66 миллиардов долларов.

Пик выплат по госдолгу придется на следующий год. В начале 2019 Украина нужно заплатить более 112 млрд грн по госдолгу. Всего на выплату долга в следующем году уйдет, по данным Счетной палаты, более 40% госбюджета.





