Таможенник задержан на Херсонщине при получении 7 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Было установлено, что старший государственный инспектор организовал преступную схему получения взяток от граждан за предоставление информации о въезде на таможенную территорию Украины автомобилей с иностранной регистрацией (на "еврономерах").

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25 октября оперативники полиции задержали старшего государственного инспектора Херсонской таможни ГФС АР Крым и г.. Севастополя во время получения им 7 тыс. гривен взятки.





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В настоящее время таможеннику сообщено о подозрении по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.