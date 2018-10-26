В Песках осталось около 10 жителей, - ОБСЕ

В поселке Пески Донецкой области осталось около 10 жителей. Об этом на брифинге в оккупированном Донецке заявил первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Хуг отметил, что до 2014 года поселок населяли около 3000 человек.

По словам Хуга, 23 октября он посетил Пески, расположенные в нескольких сотнях метров от Донецкого аэропорта.

"Населенный пункт лежит в руинах. Большинство домов в нем разрушены или повреждены. Из примерно 3000 лиц, составлявших постоянное население этого пункта в начале конфликта, теперь там осталось около 10 жителей", – сказал Хуг.

Напомним, на протяжении минувших суток, 25 октября, оккупанты 17 раз открывали огонь по позициям украинских войск. 4 раза было применено вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

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