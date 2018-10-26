Раскрыта масштабная схема по реализации недвижимости по заниженным ценам, в результате которой в бюджет не поступили более 30,5 млн грн

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Установлено, что должностные лица двух фирм, которые осуществляли строительство нескольких жилых комплексов в городах-спутниках Киева, с целью сокрытия прибыли, полученной от реализации объектов жилой недвижимости, и уклонения от уплаты налогов, построенные и введенные в эксплуатацию квартиры продавали не напрямую конечным покупателям, а передавали в собственность связанным физлицам на основании договоров о совместной деятельности.

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В дальнейшем этими связанными физлицами с использованием подконтрольных субъектов оценочной деятельности оформлялись заведомо искаженные отчеты по оценке объектов недвижимости.

Проведенной по 147 объектам недвижимости экспертизой установлено занижение их оценочной стоимости в размере от 2-х до 4-х раз от реальной рыночной стоимости на момент продажи и нотариального оформления договоров с конечными владельцами квартир.

Кроме того, допрошенные конечные покупатели также сообщили о том, что квартиры приобретались по ценам значительно выше, чем указанные в официальных документах.

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Таким образом, связанные со строительными фирмами физлица уклонились от уплаты налога на доходы физических лиц в размере более 30,5 млн грн.

Следствие продолжается.