МИД направил России ноту протеста из-за призыва жителей оккупированного Крыма в армию РФ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Такие действия являются грубым нарушением обязательств в соответствии с международным гуманитарным правом, которое запрещает России, как государству-оккупанту, заставлять лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах, так же, как и запрещает оказывать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию", - говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С весны 2015 года в российскую армию призвали не менее 12 тысяч крымчан, - ГПУ

В связи с этим, в украинском дипломатическом ведомстве потребовали от России отменить призыв на военную службу во временно оккупированном Крыму и Севастополе, прекратить преследование граждан Украины за нежелание служить в оккупационной армии, а также обеспечить безусловное выполнение своих международных обязательств как государства-оккупанта .

"25 октября российской стороне была направлена соответствующая нота протеста", - сообщили в МИД.

Читайте также: Есть доказательства, что Россия отправляет крымчан воевать в Сирию, - Крымская правозащитная группа