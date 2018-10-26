Беларусь готова включиться в решение конфликта на Донбассе, - Лукашенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА", об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на пленарном заседании I Форума регионов Беларуси и Украины.

"Беларусь находится не за тысячи километров от конфликта, от этой войны, где гибнут ни в чем не повинные люди. Это совсем рядом, у нашего порога, у наших братьев, - сказал Лукашенко. - Цель одна (я это знаю по Президенту Украины и, скажу откровенно, по многим вовлеченным в этот конфликт) - прекратить эту войну, сохранить единой и неделимой Украину".

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"И здесь мало договориться, будем откровенны, России и Украине. Можно договориться, но этого мало. Будем также откровенны: потеряно доверие друг к другу. В связи с этим, чтобы быть абсолютно однозначным и позицию Беларуси понимали наши братья-украинцы и те, кто нас услышит, чтобы не было разного рода болтовни вокруг этого, я хочу прямо заявить: мы готовы включиться в этот конфликт там, где сложно и где нет того доверия, которое должно быть. Мы готовы сделать это, но только ради одного - ради мира. Эту проблему - это моя точка зрения - должны решить мы, три славянских народа. Это наша беда. Ни европейцы, ни американцы, ни кто-то другой - мы должны решить эту проблему, чтобы она не была заморожена по примеру других некогда горячих точек на постсоветском пространстве", - убежден Президент Беларуси.

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"Республика Беларусь готова работать только в рамках договоренностей Украины и России, двух президентов. Запомните: мы не напрашиваемся на роль миротворца или посредника. Я этого терпеть не могу. Когда были введены санкции Запада против Беларуси, была масса предложений по посредничеству - все были готовы быть посредником между Беларусью и Западом. От тех посредников я отказался, поэтому не приемлю никакого посредничества. Никакого миротворчества со стороны Беларуси вне желания двух президентов быть не может и не будет", - подчеркнул он.

Лукашенко добавил, что конфликт в Украине ни в коем случае не должен быть оставлен следующим поколениям. "Это будет преступление нашего поколения перед теми, кто придет после нас", - подчеркнул он.

Президент Беларуси отметил, что войны всегда заканчиваются - об этом свидетельствует история. "Но почему нам эти конфликты не закончить быстрее, как можно раньше? - спросил он. - Я не мог не затронуть эту тему в силу того, что Беларусь со всех сторон втянули в эту проблему. И я хочу, чтобы вы знали нашу позицию: мы если и придем с севера к вам (я хочу, чтобы это некоторые военные в Украине услышали), то на комбайнах, тракторах, троллейбусах и автобусах. Мы никогда не придем к вам на танках".

"Мы не просимся ни посредниками, ни миротворцами. Мы просто за вас переживаем. И если мы что-то сможем и можем для вас сделать, мы готовы. Я вообще не приемлю, когда украинскую землю некоторые пытаются использовать как разменную монету. Украина всегда будет мощной, процветающей и единой, но надо уметь договариваться. Сегодня надо прекратить братоубийственную войну - мы к вашим услугам", - резюмировал белорусский лидер.

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