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26.10.18 18:22

Один украинский воин ранен с начала суток 26 октября. Враг три раза нарушил перемирие, - штаб ООС

26 октября, российские оккупационные войска осуществили три обстрела позиций Объединенных сил на Донбассе.

Один украинский воин ранен с начала суток 26 октября. Враг три раза нарушил перемирие, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.  

В вечерней сводке отмечаеся: "Противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Крымского, Павлополь и Водяного.

Вследствие вражеского огня ранен один украинского военнослужащего.

Подразделения Объединенных сил обороняющихся контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи и позиции. Во всех случаях открытия огня противником принимаются адекватные меры, в том числе и превентивные".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин получил ранения в ходе боевых действий на Донбассе, уничтожен один террорист. За сутки - 17 обстрелов, - штаб ОС

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