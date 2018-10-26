Один украинский воин ранен с начала суток 26 октября. Враг три раза нарушил перемирие, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В вечерней сводке отмечаеся: "Противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Крымского, Павлополь и Водяного.

Вследствие вражеского огня ранен один украинского военнослужащего.

Подразделения Объединенных сил обороняющихся контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи и позиции. Во всех случаях открытия огня противником принимаются адекватные меры, в том числе и превентивные".

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