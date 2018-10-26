Один украинский воин ранен с начала суток 26 октября. Враг три раза нарушил перемирие, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.
В вечерней сводке отмечаеся: "Противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Крымского, Павлополь и Водяного.
Вследствие вражеского огня ранен один украинского военнослужащего.
Подразделения Объединенных сил обороняющихся контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи и позиции. Во всех случаях открытия огня противником принимаются адекватные меры, в том числе и превентивные".