Украина и Беларусь подписали соглашение о реадмиссии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главы государства.
В присутствии глав двух государств было подписано Соглашение между Украиной и Беларусью о реадмиссии, целью которого является создание правовых оснований, необходимых для установления и развития межгосударственного сотрудничества в сфере реадмиссии лиц, что позволит минимизировать негативные последствия, которые порождаются незаконной миграцией, и повысить эффективность совместной борьбы с незаконной миграцией путем усовершенствования правового регулирования этой деятельности.
Соглашение на основе взаимности определяет быстрые и эффективные процедуры идентификации и безопасного и организованного возвращения лиц, находящихся на территориях Украины и Республики Беларусь нелегально.
Подписание Соглашения будет способствовать дальнейшему развитию добрососедских отношений между Украиной и Республикой Беларусь, а также соблюдению Украиной своих обязательств перед мировым сообществом по внедрению эффективных рычагов осуществления государственной политики в сфере реадмиссии лиц.
Документ подписали Председатель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк и Министр внутренних дел Республики Беларусь Игорь Шуневич.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей подписали План консультаций между Министерством иностранных дел Украины и Министерством иностранных дел Республики Беларусь на 2018-2019 годы.
Документ заключен с целью взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух стран путем проведения двусторонних консультаций в определенный период.