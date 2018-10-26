"Нужны запчасти для ремонта армейских автомобилей", - харьковский волонтер с позывным "Дима бус"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Волонтер отметил: "Моя просьба по поводу помочь именно запчастями из-за отсутствия денег на их покупку, осталась никому не интересной, это тоже нормально и абсолютно привычно. Я всё таки повторю её и добавлю ещё три позиции, а вдруг???

ТНВД на Фолькс Т4,дизель на 2,4 литра, можно нерабочий, как ремкомплект.

Боковая ручка сдвижной двери на ДАФ 400.

На Опель Фронтеру 2,5 tds 1998 года выпуска нужны:

наконечники рулевых тяг, шаровые опоры (2 верхних,2 нижних), рулевой маятник, стойки передних стабилизаторов, задняя подушка раздатки, бачок омывателя, задние тормозные диски, задние колодки, ремокомплект суппортов, колодки задних барабанов (стояночного тормоза), трос ручника, главный ремень генератора, пробка расширительного бачка.

Дабы исключить ненужные вопросы, сразу объясняю, это армейская Фронтера,в которой за деньги бойцов заменены сцепление, ТНВД и форсунки,а также заменены коленвал и перебрана голова, а также фильтра,масла и т.д. Всё это на 670 долларов. На эту Фронтеру я от себя потратил около 4000 грн (2400 людских и 1600 своих), ну и бесплатная работа.Больше тратить нечего, ни у меня,ни у хлопцев.

3.И третья потребность.Сегодня,три часа назад,я оказался перед фактом,что договорённая Газель,которая должна была рано утром идти в воскресенье на Светлодарскую дугу,на позиции,и в Попасную,с детскими вещами к СИМИКам - идти не может. Поэтому срочная!!!! просьба к тем, у кого есть либо бус, в который сядут три человека+ хозяин буса и загрузят и отвезут все нужные нужности, либо тот же бус,л ибо Газель, в которую сядут и загрузят всё нужное, но без хозяина машины - один из едущих имеет права, он сядет за руль и приедет на этой же машине обратно. Машина вернётся обратно в течении 15-16 часов. Горючка (деньги) на поездку есть. 18 предложений.