Суд разрешил СБУ заочный арест Пивоварника, подозреваемого в покушении на Бабченко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Указано, что 8 июня Пивоварнику было сообщено о подозрении в подготовке терактов и в госизмене, но в августе ему изменили подозрение.

Теперь ему дополнительно инкримируется ст. 258-5 (финансирование терроризма) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

СБУ обратилась в суд с ходатайством разрешить заочное расследование в отношении Пивоварника.

Спецслужба мотивировала это тем, что подозреваемый более 5 месяцев скрывается вне Украины и его местонахождение установить невозможно.

В октябре суд удовлеторил данное ходатайство.

Также читайте: СБУ завербовала меня еще в 2010 году, покушение на Бабченко было "операцией спецслужб", - подозреваемый в "заказе" российского журналиста Пивоварник. ВИДЕО

Напомним, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.

18 июня суд оставил Бориса Германа под стражей.