Доверенные люди нардепа Климова препятствуют деятельности официального управителя арестованными объектами, - АРМА

Об этом рассказал представитель Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученных от коррупционных и других преступлений (АРМА) Андрей Потемкин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Апостроф.

Проверяющих на базу отдыха в Грибовке, склады ЦУМа на Аэропортовской и сам ЦУМ, а также в ТЦ "Новый привоз" запустили с боем.

"Мы все эти нарушения зафиксировали. На следующей неделе мы напишем заявление в СБУ и прокуратуру о возбуждении уголовного производства по факту невыполнения постановлений суда о запрете использования арестованных объектов, а также о назначении государством управителя этими активами", — отметил Потемкин.

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В следующий раз представители АРМА обещают приехать в сопровождении органов СБУ и прокуратуры.

"Я уверен, что нас встретит новая группа доверенных лиц, которая уедет оттуда уже в наручниках. Но что самое обидное – это то, что фигурант дела как получал средства, которые должны идти в бюджет, незаконным путем, так и продолжает их получать. На эти деньги он нанимает и титушек, которые блокируют нашу работу, и менеджеров", — подчеркнул Потемкин.

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Напомним, что 14 сентября представители АРМА арестовали 5 объектов одесского нардепа Леонида Климова в рамках расследования дела о коррупции. Речь идет о рефинансировании обанкротившегося "Имэксбанка" в размере 3,4 млрд грн.