Почта будет доставлять пенсии, экономить пусть начинают со своих зарплат, - Гройсман руководителям "Укрпочты"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Это недопустимо - не доносить пенсии пенсионерам. Я этого не допущу. Экономить пусть начинают с себя - со своих заработных плат. Если менеджмент "Укрпочты" не понимает важности социальной функции компании, и это будет их неизменная позиция, я бы советовал им всем собраться, написать заявления и перейти на другую работу. Мы назначали менеджмент на конкурсной основе не для того, чтобы они брали в заложники всех, особенно пенсионеров. А для того, чтобы находили правильные рыночные механизмы, выполняли социальную функцию и делали компанию богаче", - заявил Гройсман, комментируя информацию о возможности закрытия нескольких тысяч отделений "Укрпочты".

Премьер-министр также отметил, что недавно в "Укрпочту" был назначен независимый наблюдательный совет и правительство планирует обратиться к нему с просьбой дать оценку ситуации и повлиять на руководство компании.

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"Почта будет доставлять пенсии, и это принципиально важно для людей. Украинская почта должна работать для украинских граждан", - заявил Гройсман.

По его словам, если компании не хватает средств - можно подумать над развитием тех направлений деятельности, которые превратят "Укрпочту" в прибыльную компанию и позволят платить сотрудникам, прежде всего рядовым почтальонам, достойную зарплату.

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"Я понимаю, есть проблемы. Но я подчеркиваю: мы нанимали управленцев, чтобы они эти проблемы решали, а не создавали новые", - добавил глава правительства.

Ранее гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский в интервью газете "Урядовый курьер" заявил, что компания планирует оптимизировать сеть в селах и прекратить доставку пенсий, если тариф на ее доставку не будет изменен.