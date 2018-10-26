Резолюцию Европарламента по Азову используем в международном трибунале против РФ, - Беца

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадського ТВ" заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

Она подчеркнула, что принятый документ содержит много политических сигналов и осуждает не только спровоцированное Россией обострение в Азовском море, но и строительство керченского моста.

"Этот документ для Украины является элементом тактики в международном трибунале. Мы его добавим к фактологической базе для защиты наших интересов. И то, что нас поддерживают, это важно", - отметила Беца.

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Европейский парламент 25 октября без обсуждения принял резолюцию, в которой выразил обеспокоенность нарушением Россией международного права в Азовском море