Резолюцию Европарламента по Азову используем в международном трибунале против РФ, - Беца

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадського ТВ" заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.
Она подчеркнула, что принятый документ содержит много политических сигналов и осуждает не только спровоцированное Россией обострение в Азовском море, но и строительство керченского моста.
"Этот документ для Украины является элементом тактики в международном трибунале. Мы его добавим к фактологической базе для защиты наших интересов. И то, что нас поддерживают, это важно", - отметила Беца.
Европейский парламент 25 октября без обсуждения принял резолюцию, в которой выразил обеспокоенность нарушением Россией международного права в Азовском море