В проекте бюджета на 2019 год на субсидии заложено 55 млрд грн, - Гройсман

Об этомзаявил премьер-министр Владимир Гройсман, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Премьер отметил, что в этом году количество домохозяйств, получающих субсидию, составила 6,9 млн. В следующем году этот показатель останется, по прогнозам, в таких же пределах. И вынужденное повышение цены на газ, а значит тепло и воду, не скажется на величине оплаты за коммунальные услуги для тех, кто имеет субсидию.

"Свою частичку семья, как платила так и будет платить. Остальное заплатит государство", - сказал Гройсман.

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Он также напомнил, что всем социальным службам дано поручение - максимально взвешенно и внимательно решать проблемы людей. И даже те семьи, которые не соответствуют критериям предоставления субсидий, но оказались в трудной ситуации, могут обратиться в специальных комиссий при органах социальной защиты.

"Есть разные обстоятельства, и их нужно учитывать. Основной критерий - доходы людей. Если они невысокие - люди получают поддержку ", - отметил Гройсман.

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