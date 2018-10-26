Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
26.10.18 23:23

Украинец Темиров стал бронзовым призером чемпионата мира по греко-римской борьбе

На чемпионате мира по вольной, женской и греко-римской борьбе в Будапеште (Венгрия) копилка сборной Украины пополнилась четвертой наградой. Воспитанник крымской борцовской школы Ленур Темиров стал обладателем бронзовой медали в весовой категории до 63 кг.

борьба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На пути к пьедесталу Темиров одержал победы над Алдин Нугуманов из Казахстана (11:1), Николаем Ивановым Вичевым из Болгарии (9:1), Урматбеком Аматовим из Кыргызстана (8:5), в полуфинале минимально уступил узбеку Ельмурату Тасмурадову (3:4), а в схватке за 3-е место выиграл у китайца Ербату То (3:1).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинка Черкасова стала чемпионкой мира по борьбе. ФОТО

Ранее в составе сборной Украины золото чемпионата мира-2018 завоевала Алла Черкасова (68 кг), а Оксана Ливач (50 кг) и Юлия Ткач-Остапчук (62 кг) стали бронзовыми призерами.

Чемпионат мира в Будапеште завершится 28 октября.

Читайте также: Украинка Ткач-Остапчук завоевала бронзу на чемпионате мира-2018 по борьбе

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100