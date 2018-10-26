Украинец Темиров стал бронзовым призером чемпионата мира по греко-римской борьбе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На пути к пьедесталу Темиров одержал победы над Алдин Нугуманов из Казахстана (11:1), Николаем Ивановым Вичевым из Болгарии (9:1), Урматбеком Аматовим из Кыргызстана (8:5), в полуфинале минимально уступил узбеку Ельмурату Тасмурадову (3:4), а в схватке за 3-е место выиграл у китайца Ербату То (3:1).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинка Черкасова стала чемпионкой мира по борьбе. ФОТО

Ранее в составе сборной Украины золото чемпионата мира-2018 завоевала Алла Черкасова (68 кг), а Оксана Ливач (50 кг) и Юлия Ткач-Остапчук (62 кг) стали бронзовыми призерами.

Чемпионат мира в Будапеште завершится 28 октября.

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