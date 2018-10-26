Экс-мэр райцентра на Львовщине приговорен к 9 годам тюрьмы за получение 1 млн грн взятки

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также бывшего мэра лишили права занимать должности, связанные с выполнением административных функций на 2 года и конфисковали всё принадлежащее ему имущество.

Кроме того, осуждены двое бывших должностных лиц Николаевского горсовета – они приговорены к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишены права занимать административные должности на 2 года.

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Как сообщалось, трое осужденных были задержаны в 2013 году во время получения от жителя Харькова 1 млн грн за содействие в лоббировании интересов предпринимателя, планировавшего построить литейное производство.