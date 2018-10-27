В США задержали подозреваемого в рассылке посылок с бомбами, - СNN

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает CNN.

Задержание провели сотрудники ФБР. Мужчине около 50 лет. По информации Reuters, подозреваемый задержан в районе города Майами.

Позже стало известно задержанного по подозрению в рассылке посылок с бомбами американским политикам и бизнесменам зовут Цезарь Сайок, ему 56 лет.

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Позже CNN отметили, что Цезарь Сайок, которого спецслужбы США задержали по подозрению в причастности к рассылкам бомб американским политикам, неоднократно задерживался правоохранителями.

Бывший адвокат Сайока Ден Ааронсон рассказал, что по всем делам, где он представлял нынешнего задержанного, ему выписали штраф или дали испытательный срок. К адвокату Сайок относился "с большим уважением" и был "невероятно вежлив".

26 октября генеральный прокурор США Джефф Сешнс заявил журналистам, что задержанному жителю Флориды выдвигают обвинения по пяти пунктам: транспортировка взрывного устройства, незаконная пересылка взрывчатых веществ, угрозы бывшим президентам и другим лицам, угроза коммуникациям разных штатов, нападение на бывших и действующих федеральных офицеров. Сешнс подчеркнул, что задержанный считается невиновным до тех пор, пока его вину не докажут.

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в США была зафиксирована отправка посылок с самодельными бомбами, которые были адресованы видным американским политическим и общественным деятелям, в том числе – бывшему президенту Бараку Обаме.