В США задержали подозреваемого в рассылке посылок с бомбами, - СNN

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает CNN.
Задержание провели сотрудники ФБР. Мужчине около 50 лет. По информации Reuters, подозреваемый задержан в районе города Майами.
Позже стало известно задержанного по подозрению в рассылке посылок с бомбами американским политикам и бизнесменам зовут Цезарь Сайок, ему 56 лет.
Позже CNN отметили, что Цезарь Сайок, которого спецслужбы США задержали по подозрению в причастности к рассылкам бомб американским политикам, неоднократно задерживался правоохранителями.
Бывший адвокат Сайока Ден Ааронсон рассказал, что по всем делам, где он представлял нынешнего задержанного, ему выписали штраф или дали испытательный срок. К адвокату Сайок относился "с большим уважением" и был "невероятно вежлив".
26 октября генеральный прокурор США Джефф Сешнс заявил журналистам, что задержанному жителю Флориды выдвигают обвинения по пяти пунктам: транспортировка взрывного устройства, незаконная пересылка взрывчатых веществ, угрозы бывшим президентам и другим лицам, угроза коммуникациям разных штатов, нападение на бывших и действующих федеральных офицеров. Сешнс подчеркнул, что задержанный считается невиновным до тех пор, пока его вину не докажут.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в США была зафиксирована отправка посылок с самодельными бомбами, которые были адресованы видным американским политическим и общественным деятелям, в том числе – бывшему президенту Бараку Обаме.