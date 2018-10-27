Ранены два украинских воина, уничтожен один наемник РФ, террористы совершили восемь обстрелов, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице в Facebook пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) по состоянию на утро субботы, 27 октября.
"Оккупанты, без применения вооружения, запрещенного минскими договоренностями, 8 раз открывали огонь по позициям наших войск. В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных Сил получили ранения", - говорится в сводке.
Так, за прошедшие сутки наемники РФ обстреляли украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Авдеевки, Тарамчука, Красногоровки, Павлополя, Водяного и Гнутово.
Незаконные вооруженные формирования вели интенсивный прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Дважды в течение суток противник обстрелял позиции Объединенных Сил в районе Авдеевки.
"Подразделения, которые обороняются, держат ситуацию под своим контролем и готовы к реагированию на резкие изменения в обстановке", - подчеркнули в пресс-центре штаба.
По данным украинской разведки, один боевик уничтожен и семеро ранены.
"С начала текущих суток враг огневой активности не проявлял", - добавили в пресс-центре штаба.